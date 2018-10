Polizeipräsidium Ulm / Bernstadt/Dornstadt - Reihenweise ...

(UL) Bernstadt/Dornstadt - Reihenweise Container geknackt / Maschinen und Kraftstoff stahlen Unbekannte jetzt auf der Ulmer Alb.

Ulm - Im Neubaugebiet Lange Wiese in Bernstadt brachen die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch einen Baucontainer auf. Aus ihm nahmen sie zwei Kanister mit Diesel, Werkzeug und Maschinen für den Straßenbau mit. Weiteren Diesel zapften die Unbekannten aus einem Bagger und einem Schaufellader ab. Im Lindenäckerweg in Böttingen wurden an der Autobahnbaustelle gleich zehn Container geknackt. In derselben Nacht. Was die Diebe hier gestohlen steht noch nicht fest. Die Verantwortlichen müssen erst eine Bestandsaufnahme machen.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei und sucht die Einbrecher. Dazu sicherten die Ermittler die Spuren. Sie suchen auch Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch in Bernstadt und Böttingen Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweis-Telefon: 0731/1880.

