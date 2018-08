Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Bei Unfall verletzt / In ...

(BC) Biberach - Bei Unfall verletzt / In Biberach stießen am Donnerstagabend zwei Autos zusammen.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr. Von der Hindenburgstraße fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes in die Schulstraße. Er hatte aber nicht aufpasst. Deshalb übersah er einen BMW. Der rammte den Mercedes, wodurch die BMW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. Immerhin entstand am BMW Totalschaden. Sie ermittelte auch die Ursache des Unfalls und sicherte die Spuren für das Verfahren. Der Senior sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

+++++++++ 1560244

Wolfgang Jürgens, TEL. 0731/188-1111

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/