Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Betrunken und ohne ...

(BC) Biberach - Betrunken und ohne Führerschein / Biberacher Polizei stoppt einen betrunkenen 26-jährigen Autofahrer

Ulm - In der Nacht zum Samstag stellte die Biberacher Polizei um 01.50 Uhr in der Riedlinger Straße in Biberach einen Opel Corsa fest, bei dem der Fahrer offensichtlich Probleme mit dem Fahrzeug hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten dann schnell fest, dass der Corsa intakt war. Allerdings stand der 26-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Außerdem konnte sich der Corsafahrer auch nicht ausweisen. Daher wurde ihm zuerst Blut abgenommen und danach überprüft, wer er ist. Hierbei fanden die Polizisten dann heraus, dass der 26-Jährige ohne Führerschein mit dem Corsa am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er sieht nun einer Anzeige werden Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

