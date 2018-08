Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Einbrecher ohne Erfolg / ...

(BC) Biberach - Einbrecher ohne Erfolg / Keine Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch jetzt in Biberach.

Ulm - Am Donnerstagabend entdeckte eine Zeugin die aufgebrochene Türe zu einer Hütte eines Vereins in der Rißeggerstraße. Am Mittwochabend war noch alles in Ordnung. In der Zwischenzeit hatten Unbekannte die Türe aufgebrochen. So gelangten sie ins Innere. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Beute mehrere Räume. Sie wurden nicht fündig. Den verursachten Schaden und ihre Spuren ließen sie zurück. Diese sicherten Beamte der Polizei Biberach. Sie geben erste Hinweise auf die Täter.

Die Polizei rät, auch Hütten richtig zu sichern und/oder wie in diesem Fall Geld und Wertsachen an sicheren Orten aufzubewahren. Weitere Tipps zum Schutz gegen Diebstahl und Einbruch gibt die Polizei unter www.k-einbruch.de.

