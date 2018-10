Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Fahrradfahrer entblößt ...

(BC) Biberach - Fahrradfahrer entblößt sich / Ein Exhibitionist belästigte am Donnerstagabend in Biberach vier Mädchen.

Ulm - Die Jugendlichen waren gegen 21 Uhr zu Fuß im Bereich Bürgerturmstraße/Ehinger-Tor-Straße unterwegs, als ein Fahrradfahrer an ihnen vorbeifuhr. Der Unbekannte kam ihnen kurz darauf zu Fuß entgegen und entblößte hierbei sein Geschlechtsteil. Die Mädchen rannten daraufhin davon. Der Mann war mit einem älteren Herren-City-Bike mit dunkler Rahmenfarbe und heller Aufschrift unterwegs. Er soll 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er hat schwarze kurze Haare und einen dunkleren Hautteint. Er war mit einer dunkelblauen Jeanshose und einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen, die sich gegen 21 Uhr in dem Bereich aufhielten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenso Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Fahrrad geben können.

Telefon Kriminalkommissariat Biberach: 07351/447-0

