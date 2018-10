Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Fünf Verletzte nach ...

(BC) Biberach - Fünf Verletzte nach verbotenem Wendemanöver / Am Sonntag wendete ein 35-Jähriger auf der B 30 bei Appendorf.

Ulm - Der Mann kam auf der Kreisstraße aus Richtung Rißegg-Halde und wollte in Richtung Schweinhausen fahren. Aufgrund der gesperrten Brücke wechselte er kurz auf die B30 Richtung Bad Waldsee. Unmittelbar danach wollte er verbotswidrig wenden, um dann die Bundesstraße an der gegenüberliegenden Ausfahrt wieder zu verlassen. Das riskante Wendemanöver ging schief. Beim Überfahren der durchgezogenen Mittellinie prallte der VW Touran mit dem VW Golf eines 55-Jährigen zusammen. Alle fünf Insassen der beiden Autos trugen leichte Verletzungen davon. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Beide VW endeten als Totalschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Auf den 35-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

