Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Nach Unfall ...

(BC) Biberach - Nach Unfall weitergefahren / Am Mittwoch krachte ein BMW mehrfach in die Leitplanken der B30 bei Biberach.

Ulm - Der Fahrer fuhr gegen 6 Uhr auf der B30 von Ulm in Richtung Biberach. Kurz vor dem Parkplatz Mettenberg verlor der 23-Jährige vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW fuhr mehrmals rechts gegen die Schutzplanken. Auf einer Länge von fast 50 Metern wurden diese erheblich beschädigt. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro zu kümmern. Der Schaden und die Unfallflucht wurden am Vormittag bei der Polizei durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei angezeigt. Gegen Mittag meldete sich der verantwortliche Fahrer bei der Polizei. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++++++++1639408

