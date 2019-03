Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Polizei sucht Zeugen / ...

(BC) Biberach - Polizei sucht Zeugen / Der Fahrer eines Lieferwagens gefährdet am Samstagnachmittag auf der B 312 eine ganze Reihe von Autofahrern.

Ulm - +++ (BC) Biberach - Polizei sucht Zeugen / Der Fahrer eines Lieferwagens gefährdet am Samstagnachmittag auf der B 312 eine ganze Reihe von Autofahrern.

Der Fahrer eines weißen Lieferwagens verursachte am Samstagnachmittag auf der B 312 beinahe mehrere schwere Unfälle. Zeugen zufolge war der Lieferwagen gegen 16.15 Uhr auf der B 312 Höhe des Burrenwaldes in Richtung Riedlingen unterwegs. Der Fahrer des Transporters setzte immer wieder trotz Gegenverkehrs zum Überholen an und zwang den Gegenverkehr zu Ausweich- und Bremsmanövern. Teilweise fuhren zeitgleich zwei Pkw im Begegnungsverkehr und der überholende Lieferwagen auf gleicher Höhe. Die Polizei konnte den Transporter samt Fahrer in Riedlingen stoppen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere nach dem Lenker/der Lenkerin eines weißen VW Polo gesucht, den der Transporter in gleicher gefährlicher Art und Weise überholt hat.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bittet das Polizeirevier Riedlingen unter Tel.-Nr. 07371 - 9380 um weitere Zeugenhinweise.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel) - 542901 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/