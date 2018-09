Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Radfahrer schwer verletzt ...

(BC) Biberach - Radfahrer schwer verletzt / Ein Jugendlicher wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach schwer verletzt.

Ulm - Der 15-Jährige fuhr kurz nach halb 10 Uhr "An der Steige" bergab in Richtung Bergerhauser Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr er dort ungebremst auf die Fahrbahn um diese zu überqueren. Von links kam ein Opel. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte über den Opel auf die Straße. Dabei verletzte er sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. Der 78-Jährige und seine 78-Jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

