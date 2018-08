Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Roller übersehen / Eine ...

(BC) Biberach - Roller übersehen / Eine 33-Jährige brachte am Dienstag einen Zweiradfahrer zu Fall.

Ulm - Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr in der Hans-Liebherr-Straße. Dort war ein 33-Jähriger mit seiner Vespa in Richtung Memminger Straße unterwegs. Den hatte eine ebenfalls 33-Jährige übersehen. Sie bog mit ihrem VW vom Görlitzweg in die Hans-Liebherr-Straße ein. Der Rollerfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte dabei. Er verletzte sich leicht. Am Roller entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muss rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert.

++++++++++1585437

