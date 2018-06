Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Verbotenes Abbiegen führt ...

(BC) Biberach - Verbotenes Abbiegen führt zu Unfall / Eine Verletzte wegen falschen Verhaltens im Straßenverkehr

Ulm - Am Sonntag wurde die Biberacher Polizei gegen 00.10 Uhr an die Kreuzung Kolpingstraße Ecke Waldseer Straße gerufen. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer war verbotenerweise aus der Kolpingstraße nach links in die Waldseer Straße abgebogen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer ordnungsgemäß auf der Waldseer Straße fahrenden 38-jährigen Golf-Lenkerin. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in eine Klinik verbracht. Der BMW-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 1072307

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/