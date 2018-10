Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Verletzte nach Schlägerei ...

(BC) Biberach - Verletzte nach Schlägerei an der Stadthalle Biberach / Die Polizei sucht nach Zeugen

Ulm - Am Freitag wurde die Polizei Biberach gegen 18.45 Uhr im Bereich der Stadthalle zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gerufen. Beim Eintreffen der Streifenwagen war die Schlägerei schon beendet. Es gab sich auch niemand als verletzt zu erkennen. Um 20 Uhr erschien dann ein 14-Jähriger beim Polizeirevier in Biberach und teilte mit, dass er und ein weiterer Jugendlicher bei der Schlägerei erhebliche Verletzungen davon getragen haben. Die Polizei in Biberach ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere Beschuldigte. Sie bittet einen 50jährigen Mann, der couragiert in die Schlägerei eingegriffen und die Täter von den Jugendlichen weggezerrt hat, und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 073514470, bei der Polizei in Biberach zu melden

