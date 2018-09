Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Zeuge beobachtet ...

(BC) Biberach - Zeuge beobachtet Unfallflucht / Dank eines Zeugen wurde ein Unfallflüchtiger schnell ermittelt.

Ulm - Der 60-Jährige kam gegen 10.30 Uhr in der Ulmer Straße nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen. Die Warnbake wurde dadurch aus ihrer Verankerung gerissen. Der zunächst unbekannte Fahrer hielt an und habe den Schaden angeschaut. Danach sei er weitergefahren. Der Zeuge konnte das Kennzeichen an dem Opel ablesen und verständigte die Polizei. Die Polizisten überprüften den Halter. Dabei sollten sie fest, dass der Opel vorne beschädigt war. Der 60-Jährige wird nun angezeigt. Der Schaden an dem Verkehrszeichen wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Opel dürfte etwa 3.000 Euro betragen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

