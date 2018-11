Polizeipräsidium Ulm / Blaubeuren - Enduro samt Helm ...

(UL) Blaubeuren - Enduro samt Helm entwendet / Böses Erwachen nach Feuerwehrübung

Ulm - Teuer bezahlt hat ein 39jähriger Mann seine Teilnahme an einer Feuerwehrübung am Samstagabend in Blaubeuren-Beiningen. Er hatte seine blau-weiß-gelbe Enduro der Marke Husaberg genau gegenüber dem Übungsort im Industriegebiet abgestellt. Nach Ende des Einsatzes musste er feststellen, dass sein Motorrad samt Helm entwendet worden war. Das Kraftrad trägt ist mit dem Kennzeichen UL-Q 433 zugelassen. Bislang gibt es zum Diebstahl keine Täterhinweise. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2130105)

