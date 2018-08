Polizeipräsidium Ulm / Blaubeuren - Radler schwer verletzt ...

(UL) Blaubeuren - Radler schwer verletzt / Beim Abbiegen ist am Dienstag bei Blaubeuren ein Radfahrer gestürzt.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt, war der 37-Jährige kurz nach 20 Uhr in einer Gruppe Radfahrer unterwegs. Die fuhren auf der B28 von Suppingen her an die Einmündung der Landstraße bei den Hessenhöfen. Hier wollten sie links abbiegen. Dabei passte der 37-Jährige nicht auf. Deshalb stürzte er von seinem Rad. Der Ulmer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

