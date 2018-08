Polizeipräsidium Ulm / Blaubeuren - Vorfahrt missachtet / ...

(UL) Blaubeuren - Vorfahrt missachtet / Bei einem Unfall am Mittwoch in Gerhausen wurde eine Frau leicht verletzt.

Ulm - Ein 52-Jähriger fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Beininger Straße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung bog er nach links ab. Dabei achtete der Fahrer des Peugeot nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Bundesstraße. Eine von links kommende 23-Jährige konnte mit ihrem Audi einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi um 180 Grad und kam auf dem rechten Gehweg zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

++++++++++1637061

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/