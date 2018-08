Polizeipräsidium Ulm / Blaustein - Betrug im Namen der ...

(UL) Blaustein - Betrug im Namen der Polizei / Mehrfach haben Unbekannte am Donnerstag Abend versucht Blausteiner Bürger zu betrügen.

Ulm - Am Donnerstagabend zwischen 19.50 Uhr und 21 Uhr klingelte bei mehreren Blausteinern das Telefon. Insgesamt neun Fälle wurden bei der Polizei angezeigt. Die unbekannten Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus. Die falschen Polizeibeamten sprachen dabei immer von Festnahmen von angeblichen Einbrechern. Sie fragten dabei auch immer nach Wertsachen und Schmuck. Die Betrüger stellten geschickt einen Zusammenhang zwischen den angeblichen Einbrechern und dem Telefonopfer her. In Wahrheit wollten die Gauner die persönlichen Verhältnisse auskundschaften. In allen Fällen entstand laut Polizei jedoch kein Schaden. Alle Angerufenen reagierten richtig und legten auf.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

