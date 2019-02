Polizeipräsidium Ulm / Blaustein - Gemeinsame Ergänzung der ...

(UL) Blaustein - Gemeinsame Ergänzung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei zu schwerverletzt zurückgelassenem Radfahrer / Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ulm - Wie die Polizei am Freitagmorgen bereits berichtete (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4193713), wurde am Donnerstag ein Radfahrer schwerverletzt. Nach Erkenntnissen der Behörden besteht der dringende Verdacht, dass der 65-Jährige von einem blauen Mercedes-Benz Vito angefahren wurde. Der Radfahrer war von Herrlingen in Richtung Wippingen unterwegs. Am Ende der Steige wurde er von einem Verkehrsteilnehmer gefunden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Vito flüchtete, anstatt dem Verletzten zu helfen und seinen Pflichten nachzukommen. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Spezialisten der Verkehrs- und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie sind auf der Suche nach Zeugen und fragen:

- Wer hat den Unfall am Donnerstag gegen 14.15 Uhr beobachtet? - Wer kann Angaben über einen Mercedes-Benz Vito machen, der vorne rechts beschädigt ist oder war? - Wem ist am Donnerstagnachmittag im Bereich B 28, L 1236, Herrlingen, Wippingen ein Mercedes-Benz Vito wegen seiner Fahrweise oder sonstigem besonderen Verhalten aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 entgegen.

+++++++0287524

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/