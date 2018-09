Polizeipräsidium Ulm / Deggingen - betrunkener Autofahrer ...

(GP) Deggingen - betrunkener Autofahrer fährt auf Auto auf und überschlägt sich / ein 32 Jahre alter Autofahrer und zwei Insassen eines anderen Autos werden verletzt

Ulm - Am Sonntag gegen 00.35 Uhr fuhr ein alkoholisierter 32 Jahre alter Mann mit seinem Audi TT auf der B 466 von Geislingen in Richtung Deggingen. Kurz vor Deggingen prallte er auf einen vor ihm fahrenden Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Durch den Aufprall wurde der Audi des Mannes von der Fahrbahn abgewiesen und überschlug sich, so dass er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 32-Jährige musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zudem musste bei ihm eine Blutprobe wegen seiner Alkoholisierung entnommen werden. Im Auto, auf welches er geprallt war, wurden ein Mann und eine Frau auf der Rückbank leicht verletzt. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Audi des Mannes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

+++++++1849385

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/