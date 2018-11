Polizeipräsidium Ulm / Deggingen - Zuerst Schlüssel dann ...

(GP) Deggingen - Zuerst Schlüssel dann Geld und Briefmarken / Ein Dieb bereicherte sich in der Nacht zum Mittwoch in Deggingen.

Ulm - Am Dienstag stahl der Unbekannte zunächst unbemerkt den Schlüssel eines Geschäftes in der Hauptstraße. Mit dem Schlüssel betrat er nachts den Geschäftsraum, so die Erkenntnisse der Polizei. Dort brach er eine Kasse auf und machte sich mit Geld, Briefen und Briefmarken aus dem Staub. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs. Im Zuge dieser Ermittlungen erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Mann, der gegen 4 Uhr am Geschäft aufgefallen ist. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind. Insbesondere sind Hinweise zu einem schlanken Mann, der etwa 175 cm groß ist, interessant. Er trage eine Brille und habe zottelige schwarze Haare, so die Erkenntnisse der Polizei. Hinweise bitte unter Telefon 07331/93270.

