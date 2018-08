Polizeipräsidium Ulm / Dietenheim - Einbrecher verursacht ...

(UL) Dietenheim - Einbrecher verursacht Wasserschaden / Großen Schaden verursachten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei Dietenheim.

Ulm - Am Freitagmorgen gegen halb 8 Uhr bemerkte ein Zeuge im Ortsteil Regglisweiler die Verwüstung: Unbekannte waren über Nacht in ein Gebäude im Herrenweiher eingebrochen. Wie die Unbekannten ins Gebäude gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Fest steht, dass die Diebe im Innern des Gebäudes mehrere Türen aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie auf der Suche nach Beute das ganze Haus. Dabei wurden sie fündig. Sie klauten Briefmarken und Geld. An einem Tresor scheiterten sie. Bevor sie flüchteten, manipulierten sie einen Wasserhahn. Deshalb lief über längere Zeit Wasser ins Gebäude und richtete dabei größeren Schaden an. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Sepzialisten der Kriminalpolizei sicherten die zurückgelassenen Spuren. Beamte des Polizeipostens Dietenheim nahmen die Ermittlungen auf und werten jetzt die Spuren aus. Dabei sind sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Regglisweiler verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizei Ulm unter der Nummer 0731/1880 mitzuteilen.

+++++++++1607572

Dominik Köhler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/