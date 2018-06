Polizeipräsidium Ulm / Donzdorf - Auto rast über Kreuzung / ...

(GP) Donzdorf - Auto rast über Kreuzung / Eine Hauswand stoppte einen Opel am Dienstag in Donzdorf.

Ulm - Gegen 7 Uhr war der Opel in der Poststraße unterwegs. Aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung konnte die Fahrerin das Fahrzeug nicht mehr steuern. Es raste über die Kreuzung mit der Schlossstraße. Ein Autofahrer hatte einen Zusammenstoß vermieden, weil er gebremst hatte. Der Agila prallte gegen eine Hauswand in der Poststraße. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug der 36-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 7.000 Euro

