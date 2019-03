Polizeipräsidium Ulm / Donzdorf - Polizei schnappt ...

(GP) Donzdorf - Polizei schnappt Fahrraddiebe / Am Montag stahlen zwei Männer vier Fahrräder in Donzdorf.

Ulm - Im Zeitraum von 7.30 - 11 Uhr waren die Diebe an einer Schule in der Dr.-Frey-Straße zugange. Sie hatten Mountainbikes im Visier. Zwei der vier Räder waren mit einem Schloss gesichert. Die anderen beiden waren nicht verschlossen. Die Räder haben einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Ein Fahrrad fand die Polizei ein paar Straßen weiter wieder. Dort hatten es die Verdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren zurückgelassen. Die Polizei war den Beiden auf die Schliche gekommen. Sie hatten die anderen drei Räder nämlich bereits in ein Gebäude gebracht und zum Verkauf angeboten. Doch die Polizei war schneller und nahm die Diebe am Dienstag fest. Sie erwartet nun eine Anzeige. Die Fahrräder stellte die Polizei Donzdorf (Tel. 07161/8510) sicher, damit sie ihren Besitzern übergeben werden können.

Diebstahlschutz von Fahrrädern beginnt mit einem guten Schloss. Damit sollte das Fahrrad an einem festen Gegenstand angeschlossen werden. Am besten eignen sich hierfür massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser.

Eine Fahrradcodierung kann Diebe abschrecken und hilft aufgefundene Fahrräder den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Mit der kostenlosen Fahrradpass-App der Polizei können alle für eine Identifizierung wichtigen Daten problemlos gespeichert werden: Die Rahmen- und Codiernummer, Angaben zu Radtyp, Hersteller und Modell, eine genaue Beschreibung des Rads sowie Fotos. Darüber hinaus lassen sich die Angaben mehrerer Räder über die App problemlos verwalten. Alle Daten können zudem ausgedruckt oder per Mail verschickt werden, zum Beispiel um sie im Notfall sofort an die Polizei beziehungsweise die Versicherung. Die Fahradpass-App und weitere Tipps gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

+++++0553003

Anna Schulz / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/