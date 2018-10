Polizeipräsidium Ulm / Donzdorf - Rechts vor Links, Pkw und ...

(GP) Donzdorf - Rechts vor Links, Pkw und Motorrad kollidieren miteinander

Ulm - Schwere Verletzungen hat ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, welcher sich am Samstagnachmittag in Donzdorf ereignet hat. Ein 57-jähriger Renault-Lenker befuhr zur Unfallzeit die Daimlerstraße in Donzdorf. An der Kreuzung Daimlerstraß/Adolf-Kolping-Straße übersah der 57-jährige den bevorrechtigten Motorradfahrer, welcher aus Sicht des Autofahrers von rechts kommend aus der Adolf-Kolping-Straße in die Kreuzung einbog. Auto und Motorrad kollidierten miteinander und der 62-jähriger stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, welche in einer naheliegenden Klinik behandelt werden mussten. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf gut 10.000 Euro. Zudem waren beide beteiligten Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

