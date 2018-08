Polizeipräsidium Ulm / Dornstadt - Betrüger bleibt vor der ...

(UL) Dornstadt - Betrüger bleibt vor der Tür / Nicht ans Ziel kam ein Betrüger am Freitag in Dornstadt.

Ulm - Kurz nach 12 Uhr tauchte der Mann in der Kreuzstraße auf. Er sprach eine Seniorin an und begleitete sie zur Haustür. Der Unbekannte gab sich als Polizeibeamter aus. Unter diesem Vorwand wollte er mit in die Wohnung. Doch die Seniorin war clever. Sie ließ ihn nicht hinein. Dann rief sie sofort die Polizei. Die suchte nach dem Unbekannten, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Seniorin beschrieb den Mann als etwa 1,90 groß und kräftig. Er hat eine Glatze oder zumindest sehr kurze Haare. Seine Haut ist von der Sonne gebräunt. Der Mann sprach deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke. Ihr sucht jetzt die Polizei in Dornstadt und ermittelt. Wer Hinweise auf des Unbekannten geben kann, ihn gesehen hat oder kennt wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

