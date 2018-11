Polizeipräsidium Ulm / Dornstadt/Dietenheim - Zeit der ...

(UL) Dornstadt/Dietenheim - Zeit der Einbrecher kommt / Zwei Einbrüche meldet die Polizei jetzt aus dem Alb-Donau-Kreis.

Ulm - In Dornstadt-Scharenstetten machte sich jemand an einem Haus in der Hauptstraße zu schaffen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend versuchte er, Türen und Fenster aufzubrechen. Die Bewohner hatten aber vorgesorgt. Der Einbrecher scheiterte.

In der Wainer Straße in Dietenheim brach ein Unbekannter am Donnerstag ein Fenster auf. Er nutzte die Gelegenheit, dass die Bewohner zwei Stunden nicht da waren. Gegen 19 Uhr bemerkten sie die Tat. Der Einbrecher war durch das Fenster geklettert. Er fand in den Räumen das Geld der Bewohner. Damit ergriff der Unbekannte die Flucht.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei. Sie sicherte die Spuren, um den Einbrechern auf die Schliche zu kommen. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Zeugen und fragen:

- Wer hat am Mittwoch und Donnerstag in Scharenstetten verdächtige Personen gesehen? - Wer hat am Donnerstagabend in Dietenheim verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nummer 0731/1880.

Gerade jetzt, zu Beginn der dunklen Jahreszeit, registriert die Polizei wieder mehr Einbrüche in Wohnhäuser. Für Einbrecher ist das eine günstige Zeit. Denn sie können im Dunkeln agieren, während die Bewohner der Häuser noch zur Arbeit oder beim Einkaufen sind. Doch kann sich jeder gegen Einbruch und Diebstahl schützen.

Vorbeugung: Wie hier scheitert die Hälfte der Einbrüche, weiß die Polizei. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Alb-Donau-Kreis ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 2165337 2166656

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/