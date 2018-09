Polizeipräsidium Ulm / Dornstadt - Einbrecher im Haus / ...

(UL) Dornstadt - Einbrecher im Haus / Während die Bewohner zu Hause waren brach ein Unbekannter am Mittwoch in ein Haus in Tomerdingen ein.

Ulm - Gegen 04.15 Uhr hörten die Bewohner des Hauses in der Wannenmacherstraße ein Geräusch. Sie schauten nicht nach der Ursache. Etwa 45 Minuten später ging der Bewohner ins Erdgeschoss des Hauses. Dort stellte sich heraus, was Ursache des Geräusches gewesen war. Ein Unbekannter hatte die Terrassentüre des Hauses aufgehebelt. Der Einbrecher war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da. Durchsucht hatte der Unbekannte nichts. Einen Geldbeutel, der offen im Raum lag, hat der Dieb mitgenommen. Neben einer größeren Menge Bargeld fehlten zudem Bankkarten und andere persönliche Dokumente, die sich in dem Geldbeutel befanden. Der Mann verständigte die Polizei. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler in Ulm (Tel.: 0731/1880) werten diese nun aus und suchen nach dem Unbekannten. Wer in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Wannenmacherstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Ulm zu melden.

Die Polizei rät zur Wachsamkeit. Verständigen Sie im Falle von verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei. Geräusche von splitterndem Holz, Glasbruch oder hochgeschobenen Rollläden können ebenso Anzeichen eines Einbruchs sein wie zum Beispiel fremde Personen auf dem eigenen - oder dem Nachbargrundstück. Autos mit Ihnen nicht bekannten Personen fahren mehrmals langsam durchs Wohngebiet, ortsfremde Fußgänger oder Fahrradfahrer sind in einer Wohnstraße unterwegs - vielleicht suchen Straftäter ein lohnendes Objekt? Fremde läuten an der Türe, schauen sich bei Ihnen oder auf Nachbargrundstücken um - vielleicht wollen Straftäter feststellen, ob jemand zu Hause ist? Fensterscheiben klirren, Holz splittert - vielleicht sind es Einbruchgeräusche? Flackerndes, abgeschirmtes Licht scheint im Dunkeln aus dem Nachbarhaus oder dem Betrieb nebenan, Fenster sind ungewohnt verhängt - vielleicht sind gerade Einbrecher am Werk? Unbekannte warten scheinbar grundlos auf der Straße, im Hausflur oder im geparkten Auto - vielleicht steht jemand bei einer Straftat Schmiere?

Wählen sie in solchen Fällen den Notruf 110, damit die Polizei schnell zur Stelle ist.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Dornstadt und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++1678321

Judith Wolf/Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/