Polizeipräsidium Ulm / Dornstadt - Sattelzug kippt ...

(UL) Dornstadt - Sattelzug kippt teilweise um / Weil der Fahrer eines Sattelzugs nießen musste, kam sein Gefährt von der Autobahn ab. Die Folgen waren gravierend.

Ulm - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 47 Jahre alter Sattelzuglenker die BAB 8 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Ulm-West musste er nießen, weshalb er das Lenkrad verriss. Der Truck kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Dadurch kippte der Auflieger auf die Seite, während die Zugmaschine auf den Rädern stehen blieb. Die Bergung gestaltete sich schwierig, weshalb zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gesperrt werden mussten. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 8 Kilometer Länge. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 80.000 Euro. Da der Fahrer kurz vorher über 1.000 Liter Diesel getankt hatte, war die Feuerwehr vor Ort, um den Kraftstoff umzupumpen und abzubinden. Wieviel Diesel schlussendlich ins Erdreich gelangte, steht noch nicht fest. Die zuständige Umweltbehörde wurde informiert. Die Bergung des havarierten Sattelzugs gestaltet sich schwierig und wird noch bis in die Nachtstunden andauern.

