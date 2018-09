Polizeipräsidium Ulm / Dornstadt - Zeuge sieht Unfallflucht ...

(UL) Dornstadt - Zeuge sieht Unfallflucht / Eine 83-Jährige verursachte am Sonntag bei Tomerdingen hohen Sachschaden und flüchtete.

Ulm - Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit ihrem BMW von Ulm in Richtung Amstetten. Hinter ihr fuhr die 83-Jährige mit ihrem Skoda. Beide wollten an der Tomerdinger Kreuzung nach links abbiegen. Die Vorausfahrende musste mit ihrem BMW warten. Das erkannte die nachfolgende Frau zu spät und fuhr hinten auf. Trotz starker Beschädigungen setzte die 83-Jährige ihre Fahrt fort. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, sah den Unfall und fuhr der Frau hinterher. Der Polizist hielt die Frau auf und verständigte seine Kollegen. Die 83-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallfucht. Die Beamten schätzen den Schaden am BMW auf etwa 10.000 Euro und am Fiat auf etwa 5.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt macht sich nicht nur strafbar, sondern riskiert neben seinem Führerschein auch den Versicherungsschutz. Unfallflucht wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft.

+++++++++++1805063

Uwe Krause/Holger Fink, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/