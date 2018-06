Polizeipräsidium Ulm / Dürmentingen - AMG-Fahrer verliert ...

(BC) Dürmentingen - AMG-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug / 25-Jähriger unterschätzt seine Geschwindigkeit

Ulm - Am Samstag wurde die Riedlinger Polizei gegen 20.00 Uhr nach Heudorf in die Dürmentinger Straße gerufen. Dort war ein 25-Jähriger, aus Riedlingen kommend, mit seinem AMG-Mercedes zu schnell unterwegs und hatte deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge schleuderte er die dortige Böschung hoch, fuhr gegen einen Baum und wurde wieder zurück auf die Straße geschleudert. Ein Verkehrszeichen, das der schleudernde Mercedes erfasste, wurde abgerissen und ebenfalls über die Fahrbahn in einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert. Der 25-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf 52.000 Euro.

