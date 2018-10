Polizeipräsidium Ulm / Dürmentingen - Unfallverursacher ...

(BC) Dürmentingen - Unfallverursacher flüchtet / Einen Verletzten ließ ein Unbekannter am Sonntag bei Hailtingen zurück.

Ulm - Gegen 14.30 Uhr fuhr Opel von Hailtingen nach Uttenweiler. Ihm kam ein Pkw entgegen. Dessen Fahrer lenkte zu weit links. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, lenkte die Fahrerin des Corsa nach rechts. Sie schleuderte und kam von der Straße ab. In der Böschung überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden am Pkw der 18-Jährige schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Hailtingen. Ihn sucht nun die Riedlinger Polizei (07371/9380). Die Ermittler wissen, dass der Fahrer mit einem blauen Pkw mit Sigmaringer Kennzeichen unterwegs war.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

