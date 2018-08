Polizeipräsidium Ulm / Dürnau - Motorrad gegen Auto ...

(GP) Dürnau - Motorrad gegen Auto geschleudert / Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit forderte am Mittwoch in Dürnau zwei Verletzte.

Ulm - Ein 58-jähriger Biker wollte kurz nach 16 Uhr mit seiner Suzuki von der Gammelshauser Straße nach links in die Fabrikstraße abbiegen. Ihm kam ein Fiat entgegen. Den musste er vor dem Abbiegen durchlassen. Deshalb bremste der Zweiradfahrer. Hinter ihm fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Mini. Sie bemerkte das Motorrad zu spät und krachte darauf. Dabei stürzte der Motorradfahrer und die Suzuki wurde gegen den entgegenkommenden Fiat geschleudert. Der Biker wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Auch die 43-Jährige im Mini wurde verletzt. Der Mini und das Kraftrad waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper holte die Suzuki ab. Den Abtransport des Minis regelten die Besitzer selbst. Auch die Feuerwehr aus Dürnau war mit einem Fahrzeug im Einsatz. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzen die Spezialisten der Verkehrspolizei auf 15.000 Euro.

++++++++1640507

Dominik Köhler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/