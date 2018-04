Polizeipräsidium Ulm / Eberhardzell - Polo überschlägt sich ...

(BC) Eberhardzell - Polo überschlägt sich / Verletzungen zogen sich zwei Männer bei einem Unfall am Dienstag bei Füramoos zu.

Ulm - Gegen 17.15 Uhr fuhr ein VW von Eberhardzell nach Füramoos. Der Fahrer lenkte zu weit nach links und kam neben die Fahrbahn. Beim Zurücklenken übersteuerte er sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte, kam erneut von der Straße ab und und überschlug sich. Auf einer Wiese blieb es liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswägen brachten die 21- und 17-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Polo. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

++++0700514

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/