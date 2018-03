Polizeipräsidium Ulm / Eberhardzell - Zwei Schwerverletzte ...

(BC) Eberhardzell - Zwei Schwerverletzte bei Frontalunfall

Ulm - Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger PKW-Lenker die Kreisstraße von Eberhardszell nach Dietenwengen. Aufgrund einer Unachtsamkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken vom Grünstreifen auf die Fahrbahn geriet der PKW ins Schleudern. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Lieferwagen eines 44-jährigen. Beide Lenker wurden schwer verletzt. Der Autofahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Der Sachschaden wird auf circa 12 500 Euro geschätzt.

