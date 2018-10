Polizeipräsidium Ulm / - Ebersbach an der Fils - Paletten ...

(GP) - Ebersbach an der Fils - Paletten und Gitterboxen gestohlen / Auf zwei Firmen in Ebersbach an der Fils hatten es Diebe am Wochenende abgesehen.

Ulm - In der Straße Buchwiesen stahlen die Unbekannten 80 Euro-Paletten vom Hof. Unweit entfernt fehlten am Montagmorgen bei einer anderen Firma 18 Gitterboxen. In beiden Fällen konnten die Täter ungehindert zu ihrer Beute gelangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach den Tätern. Die Beamten gehen davon aus, dass die Diebe zum Abtransport einen größeren Lastwagen benutzten. Sie prüfen auch, ob beide Taten von den gleichen Tätern verübt wurden.

Hinweise zu entsprechenden Verladeaktionen oder anderen verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei Uhingen, Telefon: 07161/93810.

Viele Einbrüche können durch eine richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Zäune, Tore, Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Diebe ihr Vorhaben schnell auf.

