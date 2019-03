Polizeipräsidium Ulm / Ebersbach - Einbrecher bricht ...

(GP) Ebersbach - Einbrecher bricht Automaten auf / Ein Unbekannter machte am Donnerstag Beute in Ebersbach.

Ulm - Gegen 6 Uhr drang ein Unbekannter in ein Gebäude in der Stuttgarter Straße. Er brach eine Tür und gelangte ins Innere. In einem Raum standen Geldpielautomaten. Die brach der Einbrecher auch auf. Er fand Bargeld. Das machte er zu seiner Beute. Vermutlich wurde der Unbekannte von einem Zeugen gestört. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeiposten Ebersbach haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun den Täter. Der Zeuge beschrieb den Unbekannten als etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann. Der soll etwa 175cm groß gewesen sein und einen Oberlippenbart gehabt haben.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

+++++++ 0576500

