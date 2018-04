Polizeipräsidium Ulm / Ebersbach/Fils - Unfallflucht ...

(GP) Ebersbach/Fils - Unfallflucht schnell geklärt / Ein aufmerksamer Zeuge sorgte dafür, dass ein Autofahrer nicht auf seinem Schaden sitzen blieb, den ein Unfallflüchtiger verursachte.

Ulm - Über 4.000 Euro Schaden verursachte ein 19-Jähriger am Freitagabend gegen 21.00 Uhr. Er streife auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße ein geparktes Auto. Aber statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der junge Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Glück beobachtete ein aufmerksamer Zeuge das Geschehen. Er versuchte den 19-Jährigen mittels Handzeichen zum Anhalten zu bewegen, was dieser aber ignorierte. Daraufhin verständigte der Zeuge umgehend die Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Unfallverursacher wenig später an, dass er von der Kollision nichts bemerkt habe, obwohl auch sein Pkw eindeutige Unfallspuren aufwies. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

