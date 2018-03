Polizeipräsidium Ulm / Ebersbach - Fünf Verletzte bei ...

(GP) Ebersbach - Fünf Verletzte bei Unfall / In wendenden Pkw gefahren

Ulm - Zu einem Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen kam es in der Freitagnacht gegen 23:15 Uhr bei Ebersbach. Eine 36-jährige Mercedesfahrerin, bei der insgesamt vier Personen im Alter zwischen 6 und 34 Jahre mitfuhren, fuhr auf der Stuttgarter Straße von Ebersbach in Richtung Reichenbach. Da ihrem Sohn auf der Rücksitzbank plötzlich übel wurde, hielt sie kurz nach dem B10-Kreisel am rechten Straßenrand an. Nach der kurzen Versorgung ihres Kindes wollte sie wenden. Dies ging aber nicht in einem Zug, weshalb sie ins gegenüberliegende Bankett fuhr und gerade dabei war, zurückzusetzen. Dies hatte offensichtlich ein aus Richtung Reichenbach herannahender Fahrer (72) eines Dacia nicht rechtzeitig bemerkt und fuhr in die Seite des Mercedes. Der 72-Jährige und alle Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in mehrere Kliniken gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Ebersbach. Zur Aufnahme und Bergung an der Unfallstelle musste der Verkehr bis gegen 00:45 Uhr örtlich umgeleitet werden. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR.

++++++++++++++++++++++++541783

Polizeiführer vom Dienst/Fö

Tel.: 0731/188-1111

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/