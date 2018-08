Polizeipräsidium Ulm / Ebersbach - Lastwagen streift Ampel ...

(GP) Ebersbach - Lastwagen streift Ampel / Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete ein Unbekannter am Montag in Ebersbach.

Ulm - Am Montagabend war gegen 20 Uhr ein Lastwagen in der Strutstraße in Richtung Uhingen unterwegs. Er streifte eine Ampel die den Verkehr an einer Baustelle regelt. Dabei wurde die Ampel beschädigt. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Uhingen ist jetzt auf der Suche nach dem Geflüchteten. Den Schaden an der Ampel schätzen sie auf 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Lastwagen geben können, werden gebeten, diese der Polizei Uhingen unter der Rufnummer 07161/93810, mitzuteilen.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

