Polizeipräsidium Ulm / Ebersbach - Tatort Schule / ...

(GP) Ebersbach - Tatort Schule / Einbrecher suchten Montagnacht in einer Schule in Ebersbach nach Beute.

Ulm - Dienstagmorgen bemerkte eine Lehrerin den Einbruch in die Schule in der Bünzwanger Straße. Wie die Unbekannten ins Gebäude kamen, ist unklar. In der Schule brachen sie zwei Türen auf und durchsuchten ein Büro. Hier wurden sie fündig: Sie klauten Geld. Hinterlassen haben sie den Schaden an den Türen und ihre Spuren. Die haben Spezialisten der Polizei gesichert. Damit wollen sie die Täter überführen. Die Polizisten des Polizeipostens Ebersbach (Tel. 07161/93810) haben die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++0460348

Dominik Köhler / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/