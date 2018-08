Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Beherztes Handeln / Ein ...

(UL) Ehingen - Beherztes Handeln / Ein Mann löschte am Mittwoch einen Brand an einem Auto.

Ulm - Ein 64-Jähriger fuhr gegen 10.40 von Dächingen Richtung Briel. Unmittelbar vor Briel ruckelte der Motor. Der Mann hielt an und öffnete die Motorhaube seines Peugeot. Dabei stellte er fest, dass der Motor brannte. Ein zufällig vorbeifahrender Mann kam dem 64-Jährigen zu Hilfe. Er löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, noch bevor die verständigte Feuerwehr eintraf. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt zu dem Brand geführt haben. Dadurch dass das Feuer so schnell gelöscht wurde entstand lediglich geringer Schaden an dem Auto.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

