Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Berauscht im ...

(UL) Ehingen - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs / Am Mittwoch fuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker in Ehingen unter Einfluss von Drogen.

Ulm - Gegen 11.30 Uhr war ein Autofahrer in der Riedlinger Straße unterwegs. Die Polizei hielt ihn an. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hat. Deshalb kam er in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Dieses wird noch ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wieviel davon der 20-Jährige genommen hat. Auch den Suzuki durchsuchten die Polizisten. Dabei fanden sie Drogen. Das Marihuana stellten sie sicher. Er durfte nicht weiterfahren Die Polizei in Ehingen (07391 588 0) ermittelt nun, woher der Mann die Drogen hat und was er mit ihnen vor hatte. Der Fahrer muss sich für seine Taten verantworten.

Hinweis der Polizei: Besonders im Straßenverkehr stellen Personen unter Drogeneinfluss eine besondere Gefährdung dar. Aufgrund beschränkter Wahrnehmungsfähigkeit ist ein sicheres Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr möglich. Dabei gefährden die "berauschten" Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitmenschen. Nicht umsonst erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr körperliche und geistige Fitness!

++++0522008

Fabian Matzke / Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/