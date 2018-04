Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Betrunken mit dem Auto ...

(UL) Ehingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs - Betrunken und zu schnell war ein 42-jähriger Autofahrer unterwegs.

Ulm - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, befuhr der 42-Jährige mit seinem BMW die K 7335 von Frankenhofen in Richtung Tiefenhülen. Dort fiel er einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Ehingen auf, die hinter dem Mann fuhr, weil er deutlich zu schnell unterwegs war. Die Beamten unterzogen den BMW Fahrer einer Kontrolle. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Außerdem muss sich der Mann wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

