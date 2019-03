Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Einbrecher erbeuten ...

(UL) Ehingen - Einbrecher erbeuten Smartphones / Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag in ein Geschäft in Ehingen ein.

Ulm - Die Einbrecher suchten ein Gebäude in der Adolffstraße heim. Dort brachen sie eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Sie schlugen Vitrinen kaputt, um an Handys zu gelangen. Die nahmen sie mit und verschwanden. Die Polizei suchte sofort nach den Flüchtigen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Die Beamten sicherten die Spuren und hoffen unter der Telefon-Nr. 07391/5880 auf Zeugenhinweise. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

