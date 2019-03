Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Kasse ohne Geld geraubt / ...

(UL) Ehingen - Kasse ohne Geld geraubt / Drei Unbekannte überfielen in der Nacht zum Sonntag in Ehingen einen 29-Jährigen.

Ulm - Der Mann hatte anlässlich einer Veranstaltung in einer Gaststätte gearbeitet. Gegen 1.15 Uhr machte er sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Untere Stadt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trug er in der Hand eine schwarze Kasse und seine schwarze Jacke über dem Arm. Im Bereich Auf der Wühre ging der Ortsfremde über eine Brücke. Danach, nahe einer Baustelle, sei er von zwei Männern zu Boden gebracht und getreten worden. Ein weiterer Verdächtiger habe ihm die Kasse entrissen. Mit der Kasse und der Jacke seien die drei Personen in Richtung Hauptstraße geflüchtet. Die Polizei suchte sofort nach den Tätern, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Die drei sollen afrikanischer Herkunft, zwischen 1,80 m und 1,95 m groß und schlank sein. Einer trug sogenannte Dreadlocks, zu einem Zopf am Hinterkopf zusammengebunden. Er habe eine auffallend große Nase. Getragen habe er eine braune Jacke und vermutlich "Chucks". Die zwei Größeren sollen beide kurze, lockige Haare haben und weiße Schuhe, eine weiße Hose und eine schwarze Jacke getragen haben. Die Haarfarbe aller drei Verdächtigen sei schwarz. Die Polizei hofft unter der Telefon-Nr. 0731/1880 auf Zeugenhinweise und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kennt die beschriebenen Verdächtigen? Wer kann Angaben zu der schwarzen Kasse oder zu der schwarzen Jacke der Marke "Nike" machen? Wer kann sonstige Hinweise geben?

++++++0544600

