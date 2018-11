Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Kotflügel abgeschraubt / ...

(UL) Ehingen - Kotflügel abgeschraubt / Am Wochenende stahl ein Unbekannter in Berg zwei Kotflügel an einem Traktor.

Ulm - Der Fendt 516 Vario stand auf einer Baustelle im Industriegebiet Wachau in Berg. Am Freitagmittag war der Traktor noch komplett. Am Montagmorgen musste der Besitzer feststellen, dass ein Dieb beide Kotflügel abmontiert hatte. Außerdem klaute der Unbekannte sechs Unterlenkerkugeln und vier Bolzen aus einer Box. Die Kotflügel passen nur für das besagte Modell. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Ehinger Polizei (Tel.: 07391/5880).

