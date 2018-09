Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Pkw kommt von Fahrbahn ab

(UL) Ehingen - Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ulm - Schwere Verletzungen hat sich eine 29-jährige Frau bei Verkehrsunfall zugezogen, welcher sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 465 zugetragen hat. Die Frau war mit ihrem VW Golf zwischen den Ortschaften Ehingen und Ingerkingen unterwegs, als sie kurz vor Weisel die Kontrolle über ihren Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der VW prallte frontal gegen einen Baum und wurde hierbei totalbeschädigt. Die 29-jährige, welche zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug unterwegs war, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Bei dem Unfall zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Bergung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Ehingen und Kirchbierlingen, das DRK und die Verkehrspolizei Laupheim im Einsatz.

