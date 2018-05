Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Trickdieb erbeutet Geld / ...

(UL) Ehingen - Trickdieb erbeutet Geld / Einen größeren Geldbetrag stahl am Donnerstag ein Dieb in Ehingen.

Ulm - Eine Frau parkte am Donnerstag in einer Tiefgarage in der Lindenstraße. Gegen 12.30 Uhr verstaute sie Einkäufe in dem Kofferraum ihres Autos. Ein Mann sprach die Frau an und fragte, ob sie ihm ein zwei Euro Stück wechseln könne. Dieses Geld würde er für den Parkautomaten benötigen. Die Frau schaute in ihrem Geldbeutel nach, ob sie das Geld wechseln kann. Der Unbekannte griff ebenfalls in das Kleingeldfach der Börse und nahm das Wechselgeld heraus. Danach entfernte sich der Mann. Die Frau stellte später fest, dass mehrere Geldscheine in ihrem Geldbeutel fehlen. Gegenüber der Polizei äußerte sie, dass sie sich sicher sei, dass die Scheine vor dem Geldwechsel in der Tiefgarage noch da gewesen wären. Die Polizei in Ehingen (Tel.: 07391/5880) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht! Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt. Hier einige Beispiele:

Der Rempel-Trick: Das Opfer wird im Gedränge, an Haltestellen oder in Warteschlangen angerempelt. Während das Opfer abgelenkt ist, greift ein Komplize in die Tasche.

Der Stadtplan-Trick: Fremde fragen das Opfer nach dem Weg und halten ihm einen Stadtplan vor das Gesicht. Während sich das Opfer orientiert und abgelenkt ist, plündern andere Täter die Hand- oder Umhängetasche.

Der Geldwechsel-Trick: Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Während dieser beispielsweise seine Münze in die Börse wirft, nimmt er Banknoten heraus.

Vor Trickdiebstahl schützen Sie sich beispielsweise durch sichere Aufbewahrungsorte: Wertsachen nah am Körper, im Brustbeutel, einer Innen- oder Gürteltasche tragen. Nehmen Sie immer nur das Nötigste mit. Seien Sie Fremden gegenüber misstrauisch und lassen Sie sich auf der Straße nicht in ein fadenscheiniges Gespräch verwickeln. Heben Sie ohne Begleitung keine größeren Summen ab. Zeigen oder Zählen Sie die Scheine anschließend nicht in der Öffentlichkeit. Fordern Sie aufdringliche Personen bestimmt zum Gehen auf und verständigen Sie die Polizei.

