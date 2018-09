Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Vieles okay, aber nicht ...

(UL) Ehingen - Vieles okay, aber nicht alles / Nur wenige Anzeigen musste die Polizei jetzt in Ehingen nach Kontrollen fertigen.

Ulm - Die Polizei kontrollierte am Montag und Dienstag die Schulwege, um dort für Sicherheit zu sorgen. Das hatte die Polizei zum Schulbeginn auch angekündigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4052739). Am Montag waren Polizisten in der ganzen Stadt auf Streife. Sie stellte fest, dass die meisten Fahrer sich an die Regeln hielten. Nur zwei Autofahrer hielten nicht an, obwohl erkennbar Fußgänger am Zebrastreifen über die Fahrbahn wollten. Diese Fahrer sehen jetzt einem Bußgeld von mindestens 80 Euro entgegen. Am Dienstag dann musste die Polizei gleich drei Fahrer von "Elterntaxis" verwarnen. Sie ließen die Kinder vor der Schule dort aussteigen, wo zur Sicherheit der Kinder ein Halteverbot aufgestellt ist. Ein weiterer Fahrer hatte keinen Gurt angelegt. Einer anderer sieht einem Bußgeld entgegen, weil er am Zebrastreifen nicht gehalten und die Fußgänger überqueren lassen hatte. Besonders positiv fiel den Polizisten auf, dass alle Radfahrer einen Helm trugen. Wie die Polizei es immer empfiehlt.

Die Polizei wird ihre Kontrollen fortsetzen, um auch in den kommenden Tagen und Wochen den Kindern auf der Straße die notwendige Sicherheit zu geben.

