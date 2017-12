Polizeipräsidium Ulm / Ehingen - Vier Verletzte nach Unfall ...

(UL) Ehingen - Vier Verletzte nach Unfall / Auf dem Dach landete am Freitag ein Auto nach einem Unfall bei Ehingen.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 14 Uhr zwei Autos auf der B311 zusammen. Ein 79-Jähriger war mit seinem VW von Nasgenstadt her in die Bundesstraße gefahren. Er missachtete die Vorfahrt eines Wagens von links. Dieser Kia überschlug sich nach dem Zusammenstoß, rutschte weiter und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Autofahrer und ihre Beifahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 79-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

